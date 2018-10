Ubohá ženská, vypadá jako chlap, hodnotí umělec sochu Špinarové

V úterý v Ostravě byla slavnostně odhalena socha na počest zesnulé zpěvačky Věry Špinarové, která zemřela v březnu loňského roku. Zpěvačka se během svého života stala důležitým symbolem Ostravy, a proto se centrální městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz rozhodl vytvořit její sochu.

Na přání sochu zhotovil David Moješčík. "Je to esence Věry Špinarové, takže si v tom každý může najít své, třeba z jejího mládí," řekl Moješčík.

S ním však nesouhlasí syn Věry Špinarové Adam Pavlík. "Já myslím, že všichni, kteří mamku znali, tam vidí stát úplně jiného člověka. Mamka si není podobná v ničem, ani ve výraze, ani ve vlasech," uvedl Pavlík.

Přidaly se k němu i některé české osobnosti, například zpěvák František Ringo Čech. "Sochu jsem viděl a nelíbí se mi. Není to Věra," řekl Čech pro TN.cz.

Podobný názor má i hudebník a výtvarník Milan Knížák. "Socha zcela příšerná. Má spousty detailů. Charakter Věry Špinarové, kterou jsem osobně znal, tam vůbec není vyjádřen,“ uvedl Knížák.

Socha mu spíše připomíná muže a ne zpěvačku s neuvěřitelným hlasem. "Já bych poradil tomu sochaři, aby se šel podívat do Národní galerie na sochu Balzaca od Rodina. Balzac byl malý, tlustý, legrační. On ho vypodobnil jako génia. Ta socha je nádherná a byl něco podobného jako Věrka. Ona vypadala legračně, ale když zpívala, tak to byla královna. Tam je to jen ubohá ženská, která vypadá možná trochu jako chlap. Považuji tuto sochu naprosto za zbytečně vyhozené peníze," dodal Knížák.

K soše se vyjádřila i zpěvačka Heidi Janků, která byla dlouholetou kamarádkou Věry Špinarové. "Na fotografiích jsem sochu viděla. Podobná si není. Ze začátku jsme byli nadšení, když Adam přišel s tím, že Ostrava chce udělat sochu Věře a nadšení teď vystřídal trošku smutek a zmar z toho, že by Věra z toho určitě nadšená nebyla. A chápu Adama, že chce, aby se ta socha odstranila, protože tohle Věra určitě není," řekla Janků.

Podívejte se na reportáž TV Nova o odhalení sochy: