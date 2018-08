Umíte se správně čistit zuby?

Podle čeho vybírat zubní kartáček?



Zubní kartáčky se od sebe liší mnoha faktory, jako je tvrdost, hustota nebo délka štětin. Odborníci doporučují kartáčky s hustými štětinami a rovně střiženými vlákny, přičemž hlava kartáčku by měla být menší, abyste se s ním všude pohodlně dostali.



Pokud jsou vaše zuby citlivé, volte raději kartáček s měkkými štětinami. Pro extrémně citlivé zuby s krvácejícími dásněmi dokonce existují i zubní kartáčky „extra soft“. Vhodné jsou třeba zubní kartáčky Curaprox, které mají malou hlavu a speciálně vyvinutá vlákna CUREN, která jsou velice jemná a šetrná k zubní sklovině i k dásním. Kvůli opotřebování a množení bakterií nezapomeňte kartáček vyměnit každé 3 měsíce.





Na čištění zubů vodorovnými tahy ze strany na stranu raději rychle zapomeňte. Tento horizontální způsob čištění totiž zuby nevyčistí důkladně a zároveň obrušuje citlivé zubní krčky. Daleko vhodnější je proto čištění zubů malými krouživými pohyby, kdy každý zub vyčistíte zvlášť a ze všech stran.Doba čištění zubů by měla být minimálně 3 minuty. Jedině takto totiž vaše zuby zbavíte všech nečistot. Pro čištění zubů volte zubní pasty podle vašich potřeb. Existují zubní pasty pro citlivé zuby, krvácející dásně nebo třeba i pro alergiky na fluorid.I když se budete snažit sebevíc, bez mezizubního kartáčku vaše zuby nikdy opravdu důkladně nevyčistíte. V malých škvírkách mezi zuby totiž ulpívá nejvíce bakterií ze zbytků jídla. Kvůli těmto nedočištěným místům potom nejčastěji vznikají zubní kazy nebo problémy s dásněmi.Mezizubní kartáčky se od sebe liší velikostí, a proto je vhodné ideální velikost vašeho mezizubního kartáčku konzultovat se zubním lékařem nebo hygienistou. V případě, že máte zuby příliš blízko sebe a mezizubní kartáček se vám mezi ně nevejde, použijte zubní nit, se kterou se bez problémů dostanete všude.Zuby je vhodné čistit 2x denně a to ráno a večer, přičemž večerní čištění by mělo být maximálně důkladné, abyste ze zubů po celém dni odstranili všechny zbytky jídla. Ráno zuby vyčistěte ještě před snídaní, jelikož po jídle v ústech velice rychle klesá hodnota pH a během čištění byste si mohli velice snadno narušit zubní sklovinu. Pokud si chcete zuby vyčistit až po jídle, odborníci doporučují vyčkat alespoň 1 hodinu, než se hodnota pH v dutině ústní opět dostane do normálu.