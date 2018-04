Únik jedovatého fenolu vyšetřují policisté, znalci odhadli příčinu

Stalo se to až na konci přečerpávání fenolu. Hadice, která je na cisternu připojena, by měla vydržet tlak 10 barů. Čerpadlo cisterny vyvíjí tlak kolem 4 barů. Takový je třeba uvnitř nafouknutých pneumatik náklaďáku.

A aby se nemohla hadice roztrhnout, je celý systém chráněný bezpečnostním ventilem, který by se už při daleko nižším tlaku měl otevřít. Jenže to se nestalo.

Hadice se roztrhla a zhruba 30 kilogramů fenolu zasáhlo 3 lidi. Všichni si teď lámou hlavu nad tím, proč. "Já jsem tady 50 let a něco podobného jsem tu nezažil," uvedl ředitel společnosti Josef Urbánek.

Oslovili jsme znalce v oboru i řidiče s dlouhou praxí. A ti vidí tři možné příčiny. Samotná hadice mohla mít nějakou závadu, to je první z variant. Stačila by bublinka ve stěně, prodřené místo, výrobní či skrytá vada.

"Uvnitř je spirála ocelová a to je potažené gumou zevnitř i zvenku. No jestli to tam bylo porušené někde, tak to mohlo prasknout," potvrdil autodopravce Josef Černý.

Druhá varianta je, že tam někde selhal pojišťovací ventil. "Ten pojišťovací ventil měl odfouknout při určitým nějakým tlaku," vysvětlil Černý.

A třetí varianta je, že nebyl dodržen technologý postup stáčení. Kriminalisté a znalci tohle všechno teď budou zkoumat řadu týdnů. Pokud se ukáže, že neselhal člověk, tento případ nepochybně změní dosavadní postupy při zacházení s nebezpečnými látkami.