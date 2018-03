Unikátní operace ledvin: Lékaři zachraňují pacienty bez naděje!

Paní Tereza je jednou z mála pacientek, které u nás podstoupily autotransplantaci ledviny. "Před šesti lety jsem se začala léčit s opakovanými záněty ledvin a jejich selháváním," prozradila začátek příběhu Tereza.

Byla neustále na antibiotikách a podstoupila řadu zákroků v nemocnici. "Nějakou dobu to šlo, ale výhledově ten stav nebyl udržitelný," přiznala Tereza. Skončila by s nefungujícími ledvinami na dialýze.

Jedinou možností, jak ledvinu zachránit, byla právě autotransplantace. Ta probíhá tak, že lékaři z těla vyjmou nemocnou ledvinu, okamžitě ji zchladí, promyjí v konzervačním roztoku a orgán mimo tělo laicky řečeno opraví.

Pak vrátí ledvinu zpátky do těla, ale na jiné místo, než byl. "To znamená, že pravděpodobnost recidivy, tedy opakování infekce, je relativně velmi malá," sdělil primář Kliniky transplantační chirurgie IKEM Jiří Froněk.

Paní Tereza se díky tomuto netradičnímu operačnímu zákroku vyhnula nejhoršímu - úplnému selhání ledvin a dialýze. Při té by musela být třikrát týdně několik hodin připojená na přístroj, který by jí čistil krev a nahrazoval tak nefunkční orgán.

"Zákrok je to výjimečný a dělají se jich ročně jednotky, to znamená jeden, dva, někdy žádný," doplnil Froněk. Autotransplantací se dají řešit i nádory ledvin, které se zákrokem v těle pacienta odstranit nedají.

"Měli jsme pacienta se třemi nádory v jediné ledvině, která kdyby se odstranila, tak by skončil na dialýze. Jeho očekávané přežití na dialýze je míň než pět let. Dneska je patnáct let po výkonu a ledvina stále funguje," pochlubil se Froněk. Tento ojedinělý chirurgický výkon tak dává naději pacientům, u kterých jakákoli jiná léčba selhala.