Unikátní sonda přistála na Marsu, poslala zpět první snímek!

Oznámil to americký Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA), který ale nyní musí přes pět hodin vyčkat na potvrzení, že se správně rozevřely solární panely nezbytné pro zásobování sondy elektrickou energií. O tuto informaci se postará sonda Mars Odyssey, která je od října 2001 na oběžné dráze kolem Marsu.

Přistání patřilo k nejnáročnějším částem mise, pracovníci NASA manévr označovali za šest a půl minut hrůzy. Sonda během nich vstoupila do řídké marsovské atmosféry s rychlostí 19 800 kilometrů v hodině a postupně s pomocí tepelného štítu, padáku a přistávacích trysek zpomalila na osm kilometrů v hodině.

"Bezchybné," prohlásil po přistání šéfinženýr Rob Manning z Laboratoře proudového pohonu (JPL) NASA, která za misí stojí. "V tohle jsme skutečně doufali," dodal. Prohlásil také, že si velmi oddechl.

InSight, který ve 20:53 SEČ dosedl na severní polokouli na planině Elysium v blízkosti rovníku, již poslal na Zemi první snímek z povrchu. Fotografie je ale neostrá, neboť čočka kamery byla ještě v ochranném pouzdře. Patrné jsou ale částečky prachu.



Letové středisko NASA uvedlo, že všechny systémy sondy po přistání pracují nominálně.

My first picture on #Mars! My lens cover isnt off yet, but I just had to show you a first look at my new home. More status updates:https://t.co/tYcLE3tkkS #MarsLanding pic.twitter.com/G15bJjMYxa