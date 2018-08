Unikátní sonda vyráží ke Slunci, blíž jsme ještě nikdy nebyli!

Nejen fanoušci kosmonautiky jásají. Na noc na sobotu je naplánován start mohutné rakety Delta IV Heavy, která se z mysu Carneval vydá do vesmíru. Start je naplánován na 3:33 tamního času (9:33 SELČ).

Na své palubě tato působivá raketa ponese velmi ambiciózní projekt americké vesmírné agentury NASA, která se chce dostat ke Slunci blíž, než se to podařilo jakémukoliv jinému objektu, který vytvořil člověk.

Parkerova solární sonda (Parker Solar Probe) bude do vesmíru vystřelena ohromnou silou, která bude 55krát větší, než je síla potřebná k cestě na Mars, uvádí NASA. Sonda je velká jako menší auto a váží kolem 634 kilogramů.

"Osm dlouhých let a těžká práce inženýrů a vědců se konečně vyplácí," popsal jeden z předních vědců projektu Adam Szabo.

Celkově by měla sonda dosáhnout rychlosti až 692 tisíc kilometrů v hodině, měla by se tak stát nejrychlejším lidským výtvorem. Kolem Slunce bude obíhat po velmi eliptické oběžné dráze, kolem naší hvězdy by se měla sonda otočit 24krát a dostat se do vzdálenosti 6,1 milionu kilometrů.

Zdroj: NASA/JPL/WISPR Team

Brzdný manévr kolem Venuše.

Sondu ale čeká velmi náročný let, musí totiž zpomalit, aby spadla na orbitu Slunce, na to využije gravitace Venuše, kterou obletí celkem sedmkrát. Ke Slunci by se sonda měla dostat v listopadu 2018, vědci pak první data z měření sluneční korony očekávají už v prosinci.