Unikátní transplantace v IKEM: Zapojili i 3D tiskárnu a policisty

Lékaři z pražského Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) se zapojili do unikátní mezistátní párové troj-výměny ledvin od žijících dárců s otevřeným koncem. Jeden orgán putoval do Rakouska, odkud naopak ledvina přišla zpátky do IKEM. Aby svým kolegům ve Vídni usnadnili práci, poslali jim vůbec poprvé týden před operací 3D model orgánu, který měli transplantovat.