Unikátní výstava papoušků: Z týraných ptáků jsou výstavní kusy

Podle organizátorů je výstava v Lysé nad Labem největší evropskou výstavou papoušků, bažantů, plazů a akvarijních ryb. Na své si ale přijdou i milovníci exotiky, které třeba fauna zajímá jen okrajově. Výstava je doplněná exotickými rostlinami, kuchyní či informacemi o exotických kulturách.

Od 24. října až do neděle 28. října mohou návštěvníci vždy od 9 do 17 hodin obdivovat exotickou faunu a flóru v několika výstavních halách. Za vstup zaplatí dospělí 120 korun, studenti a důchodci 80 Kč a děti do 10 let mají vstup zdarma.

Jedním z vystavovatelů je i záchranná stanice pro papoušky Laguna. Ta představí exotické druhy jako kakadu, žako, amazoňan nebo ara. Půjde o zvířata, která prošla péčí záchranné stanice.

"Součástí stánku bude premiérově poradna MVDr. Sebastiana Franca, jihoamerického veterináře specializovaného na exotické ptactvo a plazy. Návštěvníci budou moci využít jeho služeb zdarma," uvedla Magdaléna Žohová ze společnosti Laguna.

Touto záchranou stanicí prošlo už 80 papoušků, o něž nemohli jejich majitelé pečovat. Zvířata většinou trpěla vážnými psychickými problémy a až v záchranné stanici se poprvé setkali s jinými jedinci svého druhu.

Postupně se tak učí přirozenému chování. Záchranná stanice také nabízí možnost papoušky virtuálně adoptovat a podporovat je na dálku.