Unikátní záběry rysů s mláďaty! "O tom se mi nesnilo," říká autor

"Fotím tygry v Indii, fotil jsem i jaguára v Brazílii nebo lvy v Africe, ale musím se přiznat, že ani jedno z toho nemá na tenhle zážitek s rysem v Čechách," prohlásil autor záběrů rysů Vladimír Čech mladší.

Profesionální fotograf divoce žijících zvířat rysy spatřil, když šel kontrolovat fotopasti v severozápadní části Národního parku Šumava. "Oni spali, vůbec nezaregistrovali můj pohyb. Tak jsem se doplazil ještě nějakých 10 metrů a odtamtud jsem je pozoroval. Postavil jsem si takový stativek ze sněhu, protože jsem měl jenom mobilní telefon," popsal.

Spící šelmy pozoroval ze sněhu celou půlhodinu. Pak se jedno z koťat postavilo a začalo se čistit. A pak i jeho matka. "To už mě začali registrovat. Už se na mě koukali, ale úplně v klidu," doplnil pan Vladimír.

Pro fotografa to byl prý nepopsatelný zážitek. " Vůbec jsem o tom nesnil, že by se to mohlo stát, takhle blízko," rozplýval se.

A další unikát, pět rysů ve skupině se podařilo natočit řidiči v německém pohoří Horz severozápadně od Čech. Zachytil matku se čtyřmi koťaty. "Je to určitě výjimečné, pozorovat tolik rysů ve volné přírodě," sdělil expert na velké šelmy z Hnutí Duha Miroslav Kutal.

Podle Kutala je v Česku kolem stovky rysů. Ještě v 50. letech byl jejich stav nulový, pak se naše největší kočkovitá šelma objevila v Beskydech. Dnes už je vídána ve všech horských oblastech Česka.

I v Jizerských horách jeden rys žije. "Ta genetická analýza ukázala, že pocházel z pobaltské populace. Poměrně daleko ze severu," uvedl expert.