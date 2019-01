Únos letadla v Rusku! Cestující se dožadoval cesty do Afghánistánu

Lidé v letadle směrujícím ze sibiřského Surgutu do Moskvy si zažili velmi vypjaté chvíle. Jeden z cestujících se měl pokusit letadlo unést s tím, že je ozbrojený. Když pilot přistál s tím, že musí ještě natankovat, do letadla vniklo ozbrojené komando, které muže vyvedlo v poutech.

Normální let z ruského města Surgut do Moskvy se v úterý změnil v peklo. Jeden z cestujících se začal dobývat do kokpitu s tím, že je ozbrojený a dožadoval se, aby letadlo zamířilo do Afghánistánu, uvádí portál RT.

Pilot muže, který byl podle všeho opilý, přesvědčil, že musí ještě před letem natankovat, let SU1515 proto zamířil do města Chanty-Mansijsk.

To už ale na letiště mířilo kolem deseti policejních jednotek. Do letadla pak vniklo komando, jehož členové na sobě měli uniformy letiště.

Agresor byl okamžitě zpacifikován. Zatímco ho policisté vedli v poutech z letadla, strhl se na palubě potlesk.

Pasažér byl identifikován jako obyvatel Surgutu, který již dříve čelil obvinění z poškozování soukromého majetku, několikrát byl také zadržen kvůli nevhodnému chování v opilosti.