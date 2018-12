Přibylo infarktů a kolapsů. Prudké změny počasí lidem nesvědčí

Počasí je v posledním týdnu jako na houpačce. Během 24 hodin jsou někde teplotní rozdíly vyšší než 15 stupňů. To podle lékařů vůbec nesvědčí našemu zdraví. A není tak divu, že stoupá počet výjezdů zdravotníků kvůli kolapsům a infarktům.

Těžce nemocní pacienti snáší nynější výkyvy teplot těžko. "Jdete pět schodů a nemůžete dýchat. A pořád pokašláváte, jako byste měli astma. A to se vám děje při těchhle změnách. Při těchhle změnách je to nejhorší, no," popisuje potíže jeden z nich.

Lidé si teď častěji stěžují na bolesti hlavy a malátnost. V krajním případě na ně mohou jít i mdloby. Zdravotníkům záchranných služeb tak stoupá počet výjezdů.

"V poslední době odjíždíme víc k pacientům se zhoršením chronických onemocnění. To je zejména u pacientů s chronickým srdečním selháním nebo pacientů s chronickou obstrukční plicní nemocí," dodává lékař záchranné služby v Karlovarském kraji Roman Sýkora.

Podle lékařů by měli lidé na sebe dávat větší pozor. "Je naopak žádoucí, aby ti pacienti měli stálou fyzickou aktivitu, která je přiměřená jejich stavu. Ale určitě by neměli sedět doma na gauči," radí kardiolog Marek Hozman.

"Například na konci minulého týdne ve středu a ve čtvrtek i v nížinách rtuť teploměru klesala až k minus dvanácti stupňům Celsia. Aby pak o víkendu, konkrétně v Čechách, rtuť teploměru vystoupala až k sedmi stupňům," popsala počasí v uplynulém týdnu meteoroložka Dagmar Honsová.

Už příští týden se mají teploty podle meteorologů ustálit. To znamená, že se chronicky nemocným lidem poměrně dost uleví. O vánočních svátcích mají ale výkyvy počasí pokračovat.