Uprchlíci, brexit, Venezuela, cesta na Ukrajinu. Politici měli napilno

Premiér Fáiz Sarrádž vítá jakoukoli pomoc při boji proti pašerákům ilegálních migrantů. Česko a další země V4 se už loni dohodly, že společně poskytnou přes 900 milionů korun libyjské pobřežní stráži. Právě z Libye totiž vyplouvá asi 60 % všech pašeráckých lodí z Afriky.



Mluvilo se ale i o tom, že Česko by mohlo technologicky přispět při hlídání jižní libyjské hranice, kudy ilegální migranti do země přichází. V Libyi by teď mělo být asi 800 tisíc nelegálních migrantů z jiných afrických zemí.

Zahraniční politika se ale během dne řešila i na Pražském hradě. Tam prezident Miloš Zeman pozval předsedy obou komor Parlamentu, premiéra a později také ministry zahraničí, vnitra a obrany.

Ústavní činitelé debatovali o možném vývoji brexitu, kritické situaci ve Venezuele nebo o cestě ministra zahraničí Tomáše Petříčka na Ukrajinu, ke které měl prezident určité výhrady.

Právě Miloš Zeman kritizuje šéfa diplomacie dlouhodobě. Nyní ho ale také pochválil. Ocenil, že Petříček vyváženě reagoval na kauzu kolem čínské společnosti Huawei.