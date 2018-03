Uprchlík znásilnil a zavraždil Marii (19). Padl trest, lidé mu zatleskali

Studovala medicínu, pracovala jako dobrovolnice v uprchlickém centru a celý život měla před sebou. Marii ale zavraždil uprchlík Husajn K, který za ohavný čin stráví zbytek života ve vězení.

Soudce zdůraznil závažnost celého činu. Není možné, aby ho v budoucnu předčasně propustili. Verdikt soudu je zatím nepravomocný, všechny strany se mohou do týdne odvolat.

Lidé v soudní síni po vynesení rozsudku tleskali. Husajn se neprojevoval, údajně vypadal velmi zamyšleně. Dlouho nebylo jisté, jestli bude souzený jako mladistvý, nebo dospělý. Tvrdil totiž, že mu je 17 let. Odborníci ale potvrdili, že mu bylo minimálně 21 let, v době vraždy byl už dospělý.

Tragická událost se stala v pátek 16. října 2016, kdy Maria Ladenburgerová odešla ze studentské oslavy v německém Freiburgu. Uprchlík Marii přepadl, znásilnil a v bezvědomí ji pohodil do řeky, kde podle znalců hodinu umírala. Její tělo našli další den. Její vrah dobře věděl, že se utopí. Když ji pohodil do vody, ještě žila.

Maria byla dcerou Clemense Ladenburgera, který od roku 2008 pracuje jako asistent ředitele legislativního křídla Evropské komise. "Pro naši 19letou Marii. Byla sluncem naší rodiny a navždy jím zůstane. Děkujeme Bohu, že nám ji dal jako dar a že ji nechal být naši dcerou. Jsme si jisti, že už je u něj," napsali zdrcení rodiče.

Odsouzený mladík přicestoval do Německa v roce 2015, kdy vrcholila uprchlická krize v Evropě. Do vraždy Němky byl v pěstounské rodině a nebyl v hledáčku policie kvůli přestupkům. Úřady tehdy ale nevěděly, že ho řecký soud poslal na deset let do vězení za těžké ublížení na zdraví, když na ostrově Korfu hodil dvacetiletou ženu z útesu.

Soud ho za dobré chování propustil v roce 2015 na podmínku. Když ji ale porušil a nehlásil se pravidelně úřadům, nevyhlásilo Řecko mezinárodní pátrání.

