Upřímná zpověď ochrnutého Ládi: Svěřil se, jak na tom skutečně je

Pro nemohoucího člověka nebyl dům Lidických absolutně uzpůsobený. Právě s tím jim tým Mise nový domov pomohl. "Zútulnil a zpříjemnil se nám život," pochválila si maminka Rozina. Přiznala ale, že si na nové prostředí a uspořádání museli nějakou dobu zvykat. "Děti dostaly svůj pokoj a musely si zvykat, že spí samy v jiném prostředí," řekla.

Největší radost má Rozina z koupelny, která je bezbariérová. To zjednodušuje hygienu nejen jejímu manželovi, ale také jeho babičce, o kterou se starají. "Měla v dubnu mrtvici, potom těžký zápal plic a selhávalo jí srdce. Museli jsme si zvykat, že už nikdy nebude chodit," popsala Rozina.

Ta se také svěřila s tím, že nejvíc stresující pro ni byly chvíle, kdy nemohla být se svým manželem. "Byl pryč a já jsem věděla, že je mu špatně, a nemohla jsem mu nijak pomoct. Musela jsem zajistit věci doma. Díky Misi jsme se mohli s manželem vidět na narozeniny a mohli jsme v dané době prožívat i jiné věci než jen starosti. Neštěstí z nemoci bylo vyváženo štěstím, že se děje něco pěkného," řekla.

Láďa se z rehabilitačního centra v Hrabyni vrátil po několika měsících a jeho stav se výrazně zlepšil. "Zvykám si - pajdám, ale jde to. Léčím se už skoro rok a vyléčený ještě nejsem. Je to dlouhodobá záležitost. Nejhorší pro mě bylo, když jsem byl odloučený od rodiny. Budu si dávat žádost do Hrabyně na opakovací léčbu asi na šest týdnů," popsal.

Lékaři stále přesně neví, co za jeho nemocí stojí. S největší pravděpodobností je ale na vině sraženina. "Mám totiž nedomykavost chlopní. Se srdcem ještě mám jít na zákrok," svěřila se Láďa.

Přiznal, že v rehabilitačním centru to pro něj někdy bylo hodně náročné. "Přirovnal bych to k ústavu vrcholového sportu. Cvičili jsme od osmi od rána do tří do odpoledne, každý den. Nikdo neví, jestli ještě někdy budu v pořádku. Na sto procent se to pravděpodobně už nikdy nezlepší," vysvětlil. Co nejdřív by se chtěl vrátit do práce, po novém roce plánuje nastoupit alespoň na poloviční úvazek.

