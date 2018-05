Úřad tendr na výběr mýtného zrušil! Ministerstvo se bude bránit

Ministerstvo dopravy podá rozklad proti rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) o zrušení tendru na výběr mýtného, případně se bude bránit i u soudu. Novinářům to ve středu řekl ministr dopravy Dan Ťok (ANO). Podle něj na případné vypsání nového tendru nezbývá mnoho času, protože pokud by měl vyhrát někdo jiný než dosavadní provozovatel mýtného systému, neměl by čas na přípravu pro spuštění.