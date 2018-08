Kandidátky do podzimních voleb uzavřeny! Koho lze volit u vás?

Do dnešního dne měly úřady čas na to, aby zaregistrovaly kandidátky do letošních komunálních voleb. Pokud v nich našly nějaké chyby, mohly registraci zamítnout nebo vyškrtnout některého z kandidátů. Jména kandidátů v konkrétních obcích budou zvěřejněna ve středu.

5. a 6. října rozhodneme o novém složení místních zastupitelstev. Volební místnosti budou v pátek otevřeny od 14 do 22 hodin, v sobotu od 8 do 14 hodin. Výsledky zpravidla bývají známy už v sobotu večer. Na některých místech jsou letos komunální volby spojeny se senátními. Druhé kolo voleb do Senátu proběhne 12. a 13. října, postupují do něj vždy dva kandidáti s nejvyšším počtem hlasů z kola prvního.

Zájemci o zastupitelská křesla měli do konce července čas na podání kandidátní listiny registračnímu úřadu, do 6. srpna pak do nich mohli doplňovat další kandidáty nebo měnit jejich pořadí. Do tohoto pondělí měly strany možnost odstranit závady na listinách, pokud je na ně upozornil úřad. Nejčastěji se jednalo o chybně uvedené osobní údaje kandidátů.

Úřady do soboty 18. srpna rozhodovaly o tom, zda kandidátní listinu zaregistrují, nebo odmítnou, případně jestli z ní některého kandidáta vyškrtnou. Některé registrační úřady už nyní informují o tom, které kandidátní listiny zaregistrovaly. Informace o registrovaných stranách, ovšem bez konkrétních jmen, postupně zveřejňují města, ve kterých úřady sídlí (nejčastěji okresní), na svých úředních deskách.

Kompletní kandidátní listiny včetně jmen uchazečů budou v příštím týdnu zveřejněny na webu Volby.cz, který spravuje Český statistický úřad (ČSÚ). Podle mluvčího ČSÚ Tomáše Chrámeckého se budou moci lidé na jména kandidátů ve své obci podívat na zmíněném webu ve středu 22. srpna po 16. hodině.

Kdo může volit

V komunálních volbách mohou svůj hlas odevzdat občané České republiky, kteří mají v dané obci trvalé bydliště a alespoň druhý den voleb jim bude 18 let. Volit mohou také občané členských států EU, kteří mají v obci trvalé nebo přechodné bydliště a požádali o zápis do dodatku stálého seznamu voličů. Stejná pravidla platí také pro volby Senátní.

Voličský průkaz není možné využít pro komunální volby. Pro senátní volby si ale o něj zažádat můžete, a to buď osobně na úřadě, kde máte trvalé bydliště, písemně či prostřednictvím datové schránky. Máte na to čas do 7 dnů před volbami. Úřady začnou průkazy vydávat nejdříve 15 dní před volbami.

Má to ale háček – s voličským průkazem sice můžete volit do Senátu mimo místě trvalého bydliště, ale pouze v rámci volebního obvodu, ve kterém se vaše trvalé bydliště nachází. Výjimku tvoří lidé, kteří žijí a jsou k volbám zapsáni v zahraničí. Ti si mohou vybrat, ve kterém senátním obvodu chtějí volit.

Volit můžete různými způsoby

V komunálních volbách můžete hlasovat třemi způsoby. Buď označíte křížkem politickou stranu – tak dáte hlas kandidátům této strany v pořadí, v jakém jsou seřazeni na kandidátce. Druhou možností je vybrat si konkrétní kandidáty, klidně napříč stranami, a jejich jména označit křížkem. Vybrat můžete tolik kandidátů, kolik má zastupitelstvo členů. Lze také oba způsoby zkombinovat – tedy označit stranu a zároveň vybrat další kandidáty u jiných stran. Z označené strany pak dostane hlas tolik kandidátů, kolik zbývá hlasů do počtu volených zastupitelů.

V případě senátních voleb jsou hlasovací lístky vytištěny pro každého kandidáta zvlášť. Volič si za plentou vybere jedno z nabízených jmen, hlasovací lístek vloží do žluté obálky a aniž by jej jakkoli upravoval, vhodí jej do urny.