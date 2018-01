Úřady: Ve volbách bude rekordní účast! Vydaly trojnásobek průkazů

Podle úředníků by mohla být účast v prezidentských volbách velmi vysoká. Svědčí o tom například množství voličských průkazů, které si vyzvedli lidé, volící jinde než v místě svého trvalého bydliště. Vydávání voličských průkazů pro první kolo skončilo ve středu a řada měst hlásí rekordy.

Statistici předvídají rekordní účast v prezidentských volbách. Soudí tak na základě počtu vydaných voličských průkazů. Ten musí volební komisi předložit každý, kdo bude volit jinde než v místě svého trvalého bydliště. Týká se to lidí, kteří žijí v zahraničí, ale také třeba těch, kteří jedou na víkend na hory.

V různých městech se situace liší, ale například v Hradci Králové vydali k prvnímu kolu 1176 průkazů, což je téměř třikrát větší počet než před pěti lety. V Českých Budějovicích vydali 1400 průkazů, také téměř třikrát víc než minule. A dvojnásobné počty hlásí třeba Kroměříž, nebo Český Krumlov.

Průkazy se vydávají pro každé kolo zvlášť. A zvýšený zájem je podle úředníků i o průkazy na případné druhé kolo. V Českých Budějovicích jich bylo zatím vydáno už 1081, dva týdny před ukončení jejich vydávání to je už zhruba stejně jako konečný počet během předcházejících prezidentských voleb.

Do pátku 19. ledna do 16 hodin je možné o voličské průkazy pro druhé kolo žádat písemně poštou nebo prostřednictvím datové schránky, osobně lze o průkaz požádat a hned si jej vyzvednout až do středy 24. ledna.

Prezidenta už začali v předstihu jako první volit krajané na zastupitelských misích v Brazílii. V Česku bude možné volit od pátečních 14 do 22 hodin, poté v sobotu od osmi do 14 hodin. Druhé kolo prezidentské volby se koná za dva týdny.