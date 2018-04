Úřednice měla zpronevěřit sociální dávky, přišla si na 3 miliony

Zaměstnankyně teplického Úřadu práce je podezřelá ze zpronevěry tří milionů korun. Peníze si měla na svůj účet posílat několik let. Aby se na to nepřišlo, měla fiktivně zvyšovat sociální dávky klientům, které měla na starost, a rozdíl si nechávat.

Zaměstnankyně teplického úřadu práce čelila insolvenci. Aby měla na splácení dluhů, měla si začít posílat sociální dávky některých klientů na své účty. Fiktivně je navýšila a rozdíl si měla nechávat.

"Přijali jsme trestní oznámení, které podal Úřad práce v Teplicích, týká se podezření ze spáchání trestného činu zpronevěry, kterého se měla dopustit jedna ze zaměstnankyň," potvrdil TV Nova mluvčí teplických policistů Daniel Vítek.

Celkem si měla zaměstnankyně přilepšit o tři miliony koruny. Podvod se sociálními dávkami jí měl procházet několik let. Peníze si zaměstnankyně teplické pobočky Úřadu práce měla na svůj účet posílat od roku 2015.

Přišlo se na to až ve chvíli, kdy byla přeložena jako výpomoc na úřad práce v Duchcově. Tam prý ale byli v kontrolách účetnictví mnohem důslednější než v Teplicích. Měsíčně si měla přilepšit průměrně o 80 tisíc korun.



"V současné době šetří celou věc policie a Úřad práce proto nemůže poskytovat další podrobnosti. Byl dán podnět kárné komisi a jakmile Policie ČR zahájí trestní stíhání, bude zaměstnankyně postavena mimo službu," řekla mluvčí Úřadu práce Kateřina Beránková.

Čtyřicetiletá žena spadla do insolvenčního řízení v roce 2012, dlužila bezmála milion korun. Do poloviny loňského roku se jí podařilo splatit přes 600 tisíc a insolvence byla ukončena. Se zneužíváním dávek podle informací TV Nova ale nepřestala, údajně věřila, že když se na zpronevěru do té chvíle nepřišlo, nepřijde se na ni ani později.

"Nejedná se o pochybení systémové, nýbrž o selhání jednotlivce," je přesvědčena mluvčí Úřadu práce Beránková.

Žena dosud nebyla obviněna, policie prý bude muset důkladně prověřit všechny vyplacené dávky za poslední roky. Za zpronevěru ženě hrozí až osmileté vězení.