USA jsou vděčné za vydání údajného hackera Nikulina

"Postavení zločinců před soud je velmi důležitým aspektem pro zachování spolehlivosti internetu a obhájení našich základních hodnot. Tleskáme České republice za dodržení principu odpovědnosti a spravedlnosti v této záležitosti," uvedl tiskové oddělení Bílého domu v krátkém prohlášení uveřejněném na Twitteru.

Rusové naopak vydání Nikulina za Atlantik hlasitě kritizují, mluví o politicky motivovaném kroku, který ohrožuje vztahy mezi Prahou a Moskvou. Krok ministra spravedlnosti Roberta Pelikána kritizoval i Hrad.

Jevgenij Nikulin byl do USA z české vazby převezen minulý týden. Okamžitě po vydání putoval před soudce. Odmítl, že by hacknul počítače firem Linkedin, Dropbox a Formspring.

US is grateful to the Czech Republic for the extradition of Yevgeniy Aleksandrovich Nikulin, who allegedly hacked computers belonging to LinkedIn, Dropbox, and Formspring, says @PressSec in statement. pic.twitter.com/dlUWmCQ9AH