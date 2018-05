USA přesunuly do Jeruzaléma ambasádu. Nepokoje mají 52 obětí

Spojené státy otevřely svou ambasádu v Jeruzalémě u příležitosti 70. výročí vzniku Izraele. Z USA kvůli tomu přiletěla i speciální delegace v čele s dcerou prezidenta Ivankou a jejím manželem. Neobešlo se to ale bez konfliktů. Palestinci proti ambasádě protestují v Gaze na izraelské hranici. Zemřelo tam už nejméně 52 lidí.

Neutichající potlesk a stovky významných lidí z Izraele a Spojených států - tak vypadalo otevření nové ambasády v Jeruzalémě. Spojené státy ji tam přesunuly z Tel Avivu.

"Dnešní historická událost je připisována vizi, odvaze a zářné morálce jednoho člověka, kterému dlužíme ohromné a věčné množství vděčnosti, prezidentu Donaldu Trumpovi," uvedl americký velvyslanec David Friedman.

Rozhodnutí prezidenta Trumpa ocenil i izraelský premiér Benjamin Netanjahu. "Prezident Trump píše historii. Jsme za to velmi vděční a náš lid bude navždy zavázán za odvážné rozhodnutí uznat Jeruzalém hlavním městem Izraele a přesunout sem ambasádu," prohlásil.

Jenže zatímco Izrael Trumpův krok uvítal, Palestinci s ním nesouhlasí. Východní Jeruzalém považují za budoucí hlavní město svého vlastního státu. Na hranici pásma Gazy a Izraele v pondělí vypukly masové protesty - vyžádaly si desítky mrtvých a stovky zraněných. Mezi oběťmi jsou i děti.

"Přemístění americké ambasády do Jeruzaléma bude pohromou a černým dnem v historii Američanů. Historická a politická fakta mluví jasně - Jeruzalém je hlavním městem Palestiny," hlásal představitel hnutí Hamás Ismail Radwan.

Protestující tvrdí, že mají nárok na domov, o který jejich rodiny přišly při vzniku Izraele v roce 1948. Podle izraelské vlády je ale protest zorganizován radikálním hnutím Hamás a Palestince na své území odmítá pouštět. Každý, kdo se přiblíží k hranici, bude považován za teroristu - z dronů se tak na demonstranty snášel slzný plyn.

Na rozdíl od většiny členů unie přesunutí ambasády do Jeruzaléma neodsuzuje Česko. Premiér v demisi Andrej Babiš napsal svému protějšku Benjaminu Netanjahuovi, že v Jeruzalémě do konce měsíce otevřeme honorární konzulát a do konce roku pak i Český dům, který bude sloužit k česko-izraelské spolupráci.

O přesunutí ambasády z Tel Avivu do Jeruzaléma ale vláda zatím neuvažuje, na rozdíl od prezidenta Zemana, který by rád následoval krok Spojených států. Podle jeho slov měl ale plány na přesunutí vyslanectví dříve než Trump.