Trump s Putinem jednat nebude! Kvůli konfliktu na Ukrajině

Trump svůj záměr ohledně zrušení setkání oznámil prostřednictvím svého twitterového účtu při cestě na summit G20 do argentinského Buenos Aires. Důvodem je Kerčský incident, při němž Rusové zajali skupinu ukrajinských námořníků v Černém moři. Informovala o tom agentura Bloomberg.



Při summitu měli státníci domluvené vlastní setkání. Jeho zrušení může vést k většímu napětí mezi oběma prezidenty a značí také změnu v Trumpově strategii udržování lepších vztahů s Ruskem, komentovala agentura Bloomberg.

Based on the fact that the ships and sailors have not been returned to Ukraine from Russia, I have decided it would be best for all parties concerned to cancel my previously scheduled meeting....