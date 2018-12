USA stahují jednotky ze Sýrie, rozkaz už byl podepsán

Spojené státy se stáhnou ze Sýrie. Rozkaz ke stažení sil byl podepsán v neděli po telefonickém jednání amerického prezidenta Donalda Trumpa a tureckého prezidenta Recepa Tayyopa Erdogana. Odchod jednotek by měl začít během několika týdnů.

Rozkaz ke stažení jednotek byl podle agentury AFP podepsán už v neděli. Rozhodnutí předcházel telefonický kontakt mezi americkým a tureckým prezidentem, během kterého se oba dohodli na koordinaci mezi vojenskými, diplomatickými a dalšími úředníky s cílem vyhnout se mocenskému vakuu.

Rozhodnutí o stažení jednotek rozhořčilo a šokovalo i některé americké zákonodárce a spojence. Mnozí to označují za zradu syrských Kurdů.

"Turecký prezident Erdogan mě ubezpečil, že vymýtí vše, co v Sýrii z ISIS zbylo. A on je muž, který to zvládne perfektně, Turecko je přeci hned vedle. Naše jednotky se vrací domů," oznámil Trump na Twitteru.

Mnozí se obávají toho, že stažení přibližně dvou tisíc jednotek Spojených států je předčasné a povede k destabilizaci už tak zdevastovaného regionu.