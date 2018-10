K USA se blíží hurikán! Lidé mají strach, ale také se mu smějí!

Hurikán Walaka se zformoval v Pacifiku a rychle se blíží k Aljašce. Meteorologický portál Severe Weather Europe zveřejnil grafické znázornění síly a tvaru hurikánu, kromě strachu však nešťastný hurikán sklidil také posměch. Jeho tvar totiž nápadně připomíná penis.

Tato podobnost nikomu neunikla, proto se pod příspěvkem ihned vyrojily humorné dvojsmyslné komentáře od pobavených uživatelů facebooku. "A baterie jsou součástí této bouře?" napsal Randall R. "To bude dlouhá a vlhká noc," podotkl Nate C. "To vypadá na tvrdé proniknutí," dodal Craig P. "Tenhle je vykastrovaný, ten moc škody nenadělá," zněl komentář Alexandera R.

"Nemravný" hurikán na sebe strhl pozornost i na Twitteru, kde lidé pokračovali v posměšných dvojsmyslech. "Ale ale, vypadá to, že Walaka je docela natěšený," okomentovala hurikán Rebecca V.

Well well well seems like Walaka is a little bit excited.... #Walaka https://t.co/FlMfQeF7K0