Usínáte přes den? Může jít o brzké příznaky vážné choroby

Stává se vám, že přes den usínáte? Klimbání u televize v jakoukoliv denní hodinu vám není cizí? Vědci zjistili, že to mohou být brzké příznaky Alzheimera.

Výzkum zkoumal téměř 300 seniorů. U těch, u kterých zaznamenali, že jsou přes den více ospalí, zjistili také nahromadění amyloidních plaků v mozku. Ty vážně poškozují mozkové buňky a mohou vést ke vzniku Alzheimera.

Vědci věří, že je to proto, že se mozek snaží zbavit amyloidů během spánku. U lidí, kteří mají během noci problémy se spánkem a ve dne pak cítí nadměrnou únavu, je tedy více pravděpodobný vývoj těchto toxických látek.

Američtí vědci z kliniky Mayo Clinic v Rochesteru upozorňují, že pokud senioři často usínají přes den, měli by to brát jako varování. Výsledky jejich práce byly publikovány v JAMA Neurology. Lékaři sledovali bezmála 300 seniorů nad 70 let věku. U pětiny z nich, která usínala přes den, našli vyvinuté amyloidy.

V části mozku, která je spojena s epizodickou pamětí, zaznamenali zvláštní nárůsty cyngulárních gyrusů, které souvisí s emocemi, učením a pamětí.

"Včasná identifikace pacientů s těmito poruchami jim zlepšila spánkový režim a zamezila akumulaci amyloidů," uvedli vědci k výzkumu.

Výzkum ukazuje, že až tři z deseti starších dospělých usínají přes den. Včasný zásah u postižených by tak mohl zpomalit nebo úplně zamezit propuknutí nemoci.