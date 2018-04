Úsměv v objetí fanoušků. Poslední fotka Aviciiho těsně před smrtí

Fotografii Aviciiho s dvojicí dalších lidí zveřejnil na svém instagramu management dovolenkové destinace Muscat Hills Resort v Ománu před čtyřmi dny.

Na momentce švédský dýdžej objímá dvojici fanoušků a vypadá, že si pobyt na Arabském poloostrově užívá plný doušky. Někteří z diskutujících se na internetu pozastavují nad tím, že Aviciiho nohy jsou nápadně hubené.

Jinak nic nenasvědčuje tomu, že za pár dní bude mladý švédský hudebník po smrti. K úmrtí známého hudebníka se vyjádřilo přímo i vedení resortu, kde dýdžej těsně před svou smrtí pobýval.







"S ohledem na soukromí našich hostů nemůžeme uvést žádné detaily jeho pobytu. Ale můžeme potvrdit, že Avicii u nás opravdu pobýval, k našemu personálu se choval maximálně mile a úplně stejně jako běžní hosté," uvedlo vedení resortu.

Zdroj: Instagram, Muscat Hills Resort

Doplnilo, že Avicii byl po celou dobu svého pobytu v dobré náladě a velice přátelsky naladěný. Příští víkend se na místě koná hudební festival, který bude zasvěcen dýdžejově památce.

Aviciiho proslavily hity jako Levels, Wake me up, Hey, brother nebo I could be the one. Kromě toho spolupracoval mimo jiné i s Madonnou nebo Davidem Guettou.

Příčina hudebníkovy smrti zatím není známa, v minulosti měl ale vážné problémy se slinivkou. Kvůli zdraví dokonce přestal koncertovat.