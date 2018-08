Úspěch české diplomacie! Vyjednala propuštění vězňů v Sýrii

Česká diplomacie vyjednala v Sýrii propuštění dvou uvězněných Evropanů. Pracovníky německé humanitární organizace věznil režim Bašára Asada několik měsíců. Odpoledne by měli vládním speciálem dorazit do Prahy.

Za úspěšným jednáním o propuštění německých pracovníků, které trvalo několik týdnů, stojí česká velvyslankyně v Sýrii Eva Filipi. Informoval o tom portál Aktualne.cz s odvoláním na anonymní zdroje z české diplomacie.

"Podařilo se to díky naší diplomatické přítomnosti v Damašku. Paní velvyslankyni se s Asadem podařilo vyjednat jejich propuštění," uvedl zdroj, který si nepřál být jmenován. Informaci portálu potvrdil také ministr zahraničí Jan Hamáček.

Právě Hamáček ve čtvrtek brzy ráno odletěl do Sýrie, aby propuštěné vězně vyzvedl a doprovodil do Prahy. Z Damašku měli odstartovat ve 13 hodin, dosednout by měl letoun v podvečer. Poté budou odvezeni do svých států.

"Jsem rád, že se nám podařilo vyjednat se syrskou stranou propuštění obou mužů a že jsou v pořádku. České velvyslanectví v Damašku již poněkolikáté v posledních letech prokázalo svou důležitou roli, kterou hraje ve prospěch zemí EU, ale i dalších států," komentoval pro portál Hamáček.

Česko má v Damašku ambasádu jako jediná členská země Evropské unie. Podle kritiků tak legitimizuje režim prezidenta Bašára Asada, který má mít na svědomí válečné zločiny. Filipi má pak podle opozice příliš blízké vztahy s vůdcem Sýrie.