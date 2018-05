Ústecká Mariánská skála skrývá tajemství. Teď se odhalí lidem!

Pak ale vše utichlo a ve skále zůstal jen kryt. Ten je veřejnosti nepřístupný, ale brzy by se to mělo změnit. A už také existují plány na dokončení tunelu.

O krytu uvnitř Mariánské skály v Ústí se traduje spousta historek. Třeba, že je propojený s kilometr vzdálenou budovou magistrátu, nebo že v něm byla vojenská nemocnice. Jenže nic z toho není pravda. Jde o systém několika chodeb a řady malých místností se spoustou telefonů.

Ve skále totiž sídlilo centrum krizového řízení. Řídila se odsud například doprava, komunikace nebo i rozhlasové vysílání.

Za války odsud vysílal československý rozhlas. Přitom už v roce 1938 se tady začal hloubit tunel, který měl spojit centrum Ústí s Krásným Březnem. Tunelové oblouky jsou uvnitř stále jasně patrné.

"Byl navržen dvoutubusový tunel, šířka měla být 6 metrů, ústit měl ten tunel tady někde a v Krásném Březně to mělo být v kamenolomu," přibližuje plány historik Martin Krsek.

Plány na tunel vedoucí středem skály by se po osmdesáti letech mohly oprášit. Podle města by totiž tunel mohl vyřešit problémy s dopravou během povodní. Už se dokonce zpracovává úvodní studie.

Desítky let uzavřený kryt by se ale mohl ještě letos zpřístupnit veřejnosti. Turisté si tak budou moci prohlédnout například speciální filtraci vzduchu na elektrický i ruční pohon z druhé světové války. První návštěvníci by se do krytu mohli podívat už na podzim.