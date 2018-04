Ústí bojuje s epidemií žloutenky! Mezi odpadky a výkaly si hrají děti

Takovému pohledu se snad ani nechce věřit. Na záběrech je dokonale vidět, kde končí odpadky vyhozené z oken. Vnitřní blok mezi nájemními domy je jedno velké smetiště.

reklama

Na to místo se většina obyvatel bojí vstoupit, protože na každém kroku na ně čeká nechtěné překvapení. Střepy, výkaly nebo injekční stříkačky.

V tom všem si hrají místní děti. A nikoho to tady netrápí. Právě výkaly přitom mohou obsahovat nakažlivý virus žloutenky. "Virus žloutenky je poměrně odolný, dokáže přežít několik měsíců ve volném prostředí," potvrdila ředitelka ústecké hygieny Lenka Šimůnková.

V Ústí přitom nemoc špinavých rukou řádila téměř rok a půl. Za tu dobu žloutenkou onemocnělo 407 lidí. V teplém počasí a při častějším pobytu dětí na smetišti se může epidemie rozjet znovu.

"Když by si děti hrály s předměty, které jsou znečištěny lidskými výkaly, tak určitě ano. Nás samozřejmě ta situace trápí," říká Šimůnková.

Radnice nechala před několika měsíci lokalitu na vlastní náklady uklidit, pozemky mezi domy přitom patří soukromníkům. Znovu prý ale město špínu uklízet nebude.

"Je to zapeklitá situace, je to v soukromém vlastnictví, my na to fakt nemáme žádnou páku," tvrdí náměstek primátorky Jiří Madar. Úklid prý soukromníkům nemůže nařídit ani hygiena.