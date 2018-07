Usvědčil kolegy z pokrytectví! Za útok na Babiše kritik Kluse chválí

Stále většímu počtu umělců je trnem v oku trestně stíhaný premiér Andrej Babiš. Jako první proti němu na sociálních sítích vystoupil písničkář Tomáš Klus. A v rozsáhlém statusu se pustil i do svých kolegů. Těm vyčítal, že ačkoli v soukromí Babiše pomlouvají, nakonec vystupují na akcích, které sponzoruje.

Reakce na sebe nenechaly dlouho čekat a za Kluse se postavila celá řada zpěváků. "Máš pravdu, nejde to dohromady – stydět se za člověka a při tom vystupovat v jeho médiích nebo někde, kde si vzali jeho prachy," napsal Klusovi frontman Mig 21 Jiří Macháček.

Podporu mu vyjádřil i zpěvák Monkey Business Matěj Ruppert. "Nejsi v tom sám a doufám, že nás bude ještě víc! Na Coloursech do doby, než buď Babiš odejde z politiky, nebo je přestane sponzorovat, hrát nebudeme a iDnes a Očko to samé," popsal ve zprávě.

Také Iva Pazderková se rozhodla, že už v budoucnosti nebude spolupracovat s médii, která vlastní Andrej Babiš. "Chci být důsledná a děkuji Ti za motivaci a inspiraci," napsala Klusovi.

Na sociálních sítích jejich rozhodnutí vyvolalo velký poprask. Jedni zpěváky oslavují za to, že dokáží stát za svými názory, jiní se do nich ostře pustili. "Raději se starejte o to, v čem jste dobří a nes**te se do politiky! Nerad bych si Vás přestal vážit," vzkázal Radek. "Trapárna jak Praha, je to ubohé," přidala se Věra.

Na stranu těch, kteří umělce podporují, se postavil také hudební a filmový kritik Jan Rejžek. Podle něj je správné, když se umělci vyjadřují k politické situaci, a to nejen teď, ale i v minulosti.

"Dělali to i v roce 1989, kdy podepisovali petice za propuštění Havla nebo Několik vět. Jsou to hlavně občani, až pak jsou to umělci. Vážím si všech, kteří neuhnuli a mají jasný názor na to, co se odehrává dnes. Myslím si, že je to správné – nemlčet a mluvit, když je to potřeba," řekl pro TN.cz Rejžek.

Tomáše Kluse za jeho rozhodnutí ocenil. "Má pravdu, když usvědčil z pokrytectví většinu kolegů, kterým vůbec nevadí, že festival Colours pořádá Agrofert. Ono zní strašně pěkně, že když koncert skončí, tak v hospodě nadávají na Babiše, ale hrají za jeho peníze," myslí si.

Podle Rejžka je na umělecké scéně naštěstí hodně osobností, kterých si díky jejich vystupování můžeme vážit. "Znám ty lidi z minulosti a názory mají neměnné – Eva Holubová, Honza Hrušínský, Vláďa Mišík. Jsou ale i lidi z opačného pólu, jako je Ringo Čech, Vyskočil, Jandák apod.,“ uzavřel Rejžek.