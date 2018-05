Utajený šéf se brodil ve fekáliích! To je snad inženýr, zlobil se kolega

Obchodní a marketingový ředitel Petr Benáčan zažije, jaké je to starat se o mobilní toalety. Jak zvládne náročnou a nepříliš voňavou práci? Bude štítivě přihlížet nebo přiloží ruku k dílu?

Petr Benáčan si během pěti dní vyzkouší, že to, co vymýšlel ve voňavé kanceláři, se mnohdy nesetkává s realitou. Svérázný servisní technik Josef ho odveze do lesů, kde vlastní silou musí naložit mobilní toalety.

"Se mi zdá, jako by byl nějakej inženýr, ty vo*e, protože hned začal vymýšlet nějaký kraviny. Prostě to musíš naložit a je to," rozčiloval se Josef Bárta na konto svého šéfa.

