Utekl před vězením! Slovenského exministra hledala policie

Exministra výstavby a regionálního rozvoje Slovenské republiky Igora Štefanova hledala v pondělí policie. Utekl před vězením a skrýval se neznámo kde. Další bývalý ministr Marian Janušek, odsouzený na 11 let, nastoupil do výkonu trestu bez prodlení.

Igor Štefanov byl odsouzen na 9 let nepodmíněně. K výkonu trestu měl nastoupit v pondělí. Místo vězení se ale dal na útěk, následně po něm slovenská policie vyhlásila pátrání. Webu Aktuality.sk to potvrdila bratislavská policejní mluvčí Veronika Slamková.

Štefanova našla policie v pondělí těsně před osmou hodinou večerní. Bratislavská policie jej okamžitě eskortovala do vězení.

Zdroj: minv.sk

Senát Nejvyššího soudu Slovenské republiky poslal oba dva bývalé ministry za mříže minulý čtvrtek. Marian Janušek dostal 11 let, hledaný Igor Štefanov pouze 9 let. Oběma mužům byl navíc udělen peněžitý trest ve výši 30 tisíc eur. Pokud by pokutu nezaplatili, hrozilo by jim zvýšení trestu o jeden rok vězení.

Bývalí ministři byli uznáni vinnými z trestných činů machinace při veřejném obstarávání a veřejné dražbě. Janušek byl odsouzen navíc za zneužívání pravomoci veřejného činitele.