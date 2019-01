Utekla před islámem a bála se o život! Kanada Saúdce udělila azyl

Odcestovat do Kanady si Rahaf Kunúnová přála ze všeho nejvíc. Teď se jí její přání splní. O tom, že osmnáctiletá dívka večer odcestuje do Kanady, informoval v pátek náčelník thajského imigračního úřadu, uvedla televize SkyNews.

Dívka odletí ještě v pátek z Bangkoku do korejského Soulu a odtud bude pokračovat do Kanady. Původně přitom Rahaf mířila do Austrálie. Když byla s rodinou na dovolené v Kuvajtu, sedla do letadla do Bangkoku, odkud měla pokračovat do Austrálie.

Zůstala ale v terminálu bangkokského letiště. Do země ji nevpustili a hrozila jí deportace zpět do Kuvajtu. Dívka ale argumentovala tím, že jí doma v Saúdské Arábii hrozí nebezpečí. Bála se, že ji rodina zabije, protože se zřekla islámu a odmítla rodiči domluveného ženicha.

Ve středu Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky doporučil udělit Rahaf status uprchlíka. Austrálie potvrdila, že teď začne její žádost projednávat. Dívka se v Thajsku odmítla setkat se svým otcem a bratrem, kteří za ní přicestovali.

Díky tomu, že se zabarikádovala v hotelovém pokoji a o svém příběhu začala vyprávět na twitteru, se Rahaf dočkala podpory z celého světa. Po skandálu s vraždou novináře Džamála Chášukdžího je to další případ, který neukazuje Saúdskou Arábii zrovna v pozitivním světle. Jedna z nejkonzervativnějších zemí na světě se přitom snaží vylepšit svoji pověst. Vloni se ženy konečně dočkaly práva řídit auto. Země navíc po 35 letech otevřela první kino.