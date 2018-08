Útočník mlátil ženu kladivem do hlavy. Zastavil ho policejní pes

Žena v noci ze středy na čtvrtek procházela pražským Smíchovem u Pavího vrchu, kde ji krátce před půlnocí napadl neznámý muž, který ji chtěl okrást. Ženu praštil několikrát kladivem do hlavy a horní části těla a vyhrožoval jí zabitím. Když se tam objevili svědci, vzal nohy na ramena. Neutekl však daleko, policejní pes Connor ho našel ve křoví a zakousl se mu do nohy.

Napadení ženy policii oznámili svědci, kteří šli zrovna tou dobou kolem. Když je muž spatřil, přestal ženu mlátit a utekl. Ještě předtím se jí však pokusil ukrást mobil, což se mu nepovedlo.



Na místo ihned dorazila policie včetně psovodů s policejními psy Connorem a Axou, kteří začali prohledávat přilehlý lesopark, kam podle svědků pachatel utekl. Pátrání trvalo jen několik minut. Násilníka policisté našli, jak se ukrývá ve křoví. Odmítl se však polici vzdát a pokusil se utéct.



Před Connorem, který je k takovým situacím vycvičen, však neutekl. Záhy pes muže srazil na zem, zakousl se mu do lýtka a nepustil ho i přesto, že do něj muž kopal. Policisté nasadili psi proto, že se obávali, že by pachatel mohl být stále ozbrojen.



"Poškozená byla převezena se svými zraněními do nemocnice, kde je v současné době stále hospitalizována," uvedl mluvčí pražské policie Jan Rybanský. Násilníkovi hrozí za loupež až dvanáct let ve vězení.