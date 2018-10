Útok dětského gangu v Praze? Holý výmysl, potvrdilo vyšetřování

Informace o výskytu dětského gangu na Praze 4 se šířila jako lavina. Status matky, která poškrábání svého syna sváděla právě na dětský gang, sdílely tisíce lidí.



"Dnes mi přepadli dítě. Naštěstí je jenom ´trochu´ dodrápaný. Teda nejenom to moje dítě. V okolí naší školy to schytalo několik dětí různého věku. V ulicích Prahy řádí gang malejch spratků z Jižáku, kteří jen tak z dlouhé chvíle mlátí děti, které jdou ze školy, kradou ve večerkách, okrádají důchodce a točí si to a dávají na YouTube a když se jim někdo postaví, tak neváhají použít nože," stálo v původním statusu.



Lidé si ještě v komentářích navzájem potvrzovali, že to tak skutečně musí být - tedy že na Praze 4 skutečně řádí dětský gang. Jenže se ukázalo, že je všechno jinak.



Jak informovaly Seznam Zprávy, matka později status u fotky poškrábaného syna přepsala. Policie také vyslechla desítky lidí včetně syna matky a dalších dětí, které se konfliktů zúčastnily. A právě z vyšetřování vyplynulo, že šlo o běžné dětské pošťuchování a hádky.



Děti po sobě měly stříkat vodu z lahví. Zapojil se i syn dotčené matky, který oplácel jiné dívce postříkání pitím. Ta ho pak poškrábala. Je tak otázkou, jestli se syn jen nestyděl říct doma matce pravdu.



"Opravdu nic nenasvědčuje tomu, že by v Praze řádil jakýkoliv dětský gang," uzavřel pro Seznam Zprávy mluvčí pražských policistů Jan Daněk s tím, že situaci budou ale dále monitorovat.