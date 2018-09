Útok na kandidáta na mítinku! Brazilského Trumpa pobodali

Favorit brazilských prezidentských voleb Jair Bolsonaro byl pobodán přímo na mítinku s voliči ve městě Juiz de Fora. Neznámý útočník bodl muže, kterému ve vlasti přezdívají "brazilský Trump", do břicha. Bolsonara zachránil rychlý převoz do nemocnice. Podle jeho syna je již mimo ohrožení života.

Moment, kdy Bolsonara útočník bodl nožem do břicha, zachytily kamery. Na záběrech je vidět, jak prezidentský kandidát vykřikne a obličej se mu zkřiví bolestí. Jeho podporovatelé se mu okamžitě snažili pomoci. Policisté zadrželi jednoho podezřelého.

Bolsonaro byl převezen do nemocnice. Podle rodiny je už jeho stav stabilní. Nejprve blízcí doufali, že zranění je jen povrchové, ukázalo se ale, že nůž poranil játra, plíci a hlavně střeva. "Ztratil hodně krve. Do nemocnice dorazil skoro mrtvý. Teď to vypadá, že jeho stav už je stabilní. Prosím, modlete se za něj," napsal na twitteru jeho syn Flavio Bolsonaro.

Jeho bratr Eduardo dodal, že kdyby nemocnice nebyla blízko, otec by vykrvácel. Doktoři podle CNN uvedli, že našli vnitřní krvácení z tenkého a tlustého střeva. Prezidentského kandidáta zřejmě čeká ještě další operace.

Novou hlavu státu si Brazilci vyberou 7. října. Na případné druhé kolo by došlo 28. října. Bolsonaro je favoritem volby. V prvním kole jej hodlá podpořit zhruba čtvrtina voličů. Větší podporu, okolo 35 %, má bývalý prezident Luiz Inácio Lula da Silva. Tomu ale další kandidaturu kvůli obvinění z korupce zakázal soud.

Kvůli sexistickým a homofobním názorům je v Brazílii přirovnáván k americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi. Kontroverze vzbudily i výroky, v nichž chválil éru vojenské junty, která v Brazílii vládla v letech 1964 až 1985, nebo prohlášení, že chudí lidé jsou příliš nevzdělaní, aby měli rodinu a měli by být sterilizováni.