Útok na novináře: Reportérku napadli při pátrání po italské mafii

Mária Trošková, žena, která stála po boku premiéra Slovenské republiky, se po zveřejnění posledního článku zavražděného novináře Jána Kuciaka skryla před veřejností. Právě ona měla společnou firmu s Antoninem Vadalou – italským podnikatelem, který je podle tamní prokuratury členem kalábrijské mafie.

Televize Markíza se pokusila ženu vypátrat, aby si s ním ohledně jejích podnikatelských aktivit promluvila. To se ale nepodařilo a mluvit už nechce ani její rodina, která v minulosti s médii komunikovala. Místo odpovědi se reportérka dočkala studené sprchy – matka Troškové na ni vylila kýbl s vodou a začala vyhrožovat, že na ni zavolá policii.

Tím to ale neskončilo. Po chvíli přišel k domu muž, který štábu začal sprostě nadávat a do reportérky strkal. Nakonec po nich začal házet kamení. Matka přitom před pár týdny o vztahu své dcery s Vadalou mluvila – dokonce to prý vypadalo na svatbu.

Nejen slovenská policie, ale také evropský úřad pro boj proti podvodům OLAF teď budou prověřovat každý cent, který Slovensko dostalo z eurofondů. Dotace totiž měla dostávat i firma, kterou měl Vadala společně s Troškovou.