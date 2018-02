Trumpova snacha je v nemocnici! Otevřela zásilku pro manžela

Vanessa Trumpová, manželka Donalda Trumpa mladšího, který je synem prezidenta Spojených států, byla převezena do nemocnice s žaludeční nevolností poté, co přišla do kontaktu s neznámým bílým práškem. Policie podle agentury Reuters uvedla, že prášek přišel v poště, kterou Trumpová otevřela.