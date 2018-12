Útok v Íránu! Muž odpálil bombu u policejní stanice, čtyři mrtví

Sebevražedný útočník přijel ve čtvrtek ráno k policejnímu ředitelství ve městě Čáhbahár na jihovýchodě Íránu, kde následně odpálil bombu ukrytou ve vozidle, uvádí agentura Reuters.

Podle íránské agentury Isna jsou nejméně tři lidé ve velmi vážném stavu v nemocnici, zraněných má být kolem 15. Podle agentury Tasnim jsou mezi nimi i děti.

Útočník měl cílit svůj útok přímo na stanici, policisté ho ale zastavili dříve, než se k ní dostal, odpálil tedy nálož dříve.

Po výbuchu se měla v okolí ozvat střelba, podle agentury Isna je ale situace na místě pod kontrolou.

Zatím není jasné, kdo za útokem stojí, ke strašlivému činu se zatím nepřihlásila žádná extrémistická skupina.

