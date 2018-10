Útoků na naše vojáky bude víc, tvrdí expert. Mohou být fatální

První tragédie se stala v srpnu u základny Bagrám - při sebevražedném útoku zemřeli tři čeští vojáci. K druhému útoku došlo na tomtéž místě ve středu krátce poté, co jednotka z Prostějova zlikvidovala jednoho ze spolupachatelů srpnového atentátu. Pět vojáků utrpělo při útoku zranění - jeden z nich je ve vážném stavu. Není tedy překvapivé, že řadu lidí napadlo, zda se nejednalo o odvetu.

Podle Šándora není náhoda, že v tak krátké době teroristé podnikli dva útoky na české vojáky. Nemyslí si ale, že středeční útok má přímou souvislost se zabitím spolupachatele srpnového útoku. "Nedá se ale samozřejmě vyloučit, že útok byl odvetou za to, že jsme krátce poté, co byli naši tři vojáci zabiti, zveřejnili, že se pomstíme. Takové věci by měly zůstat v okruhu bezpečnostních sil a lidí, kteří jsou k tomu určeni," řekl pro TN.cz Šándor.

Situace v Afghánistánu se podle něj jednoznačně zhoršuje. Dá se očekávat, že síla a útoky teroristů budou růst. "Tálibán začal být velmi aktivní a čím víc se budeme angažovat, tím víc můžeme být terčem takovým útoků, jaký jsme zažili včera a v srpnu," uvedl Šándor. "Nedá se bohužel vyloučit, že útoků na naše vojáky - a to i těch fatálních - bude víc," dodal.

V Afghánistánu je situace podle něj natolik vážná, že je nepravděpodobné, že ho v dohledné době mezinárodní společenství opustí. "Otázkou je, jestli jsme zvolili správnou politiku a jestli za to všechny ty oběti, které přinášíme - včetně finančních - stojí," vyjádřil se Šándor.