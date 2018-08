Útoků zmijí v ČR přibývá! Hlavně rány nezaškrcujte, varují lékaři

V Česku přibývá případů hadích uštknutí. Ročně jich jsou desítky, jen na Krnovsku letos zmije napadly tři děti. Všechny skončily v nemocnici. Za posledních dvacet let naštěstí žádný had člověka nezabil, přesto lékaři upozorňují, že lidé často nevědí, jak v případě uštknutí hadem správně postupovat.

Zmije se vyhřívají na pasekách nebo v lesích na kamenech. Právě tam se teď ale častěji pohybují i lidé a mohou hada nevědomky vyrušit. "Letos máme do dnešního data registrováno 15 uštknutí," upozornil vedoucí lékař toxinologického centra Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Jiří Valenta

Zmije je plachá a na člověka podle odborníků sama nezaútočí. "K uštknutí dochází z důvodu manipulace nebo našlápnutí. Zmije je schopná uštknout do 30 centrimetrů, pokud je člověk metr od ní, je v bezpečí," vysvětlil herpetolog Petr Balej.

Jediný jedovatý had u nás se vyskytuje hlavně na horách - v nížinách nebo zahradách bývá výjimečně. Mnoho lidí při uštknutí zmije propadá panice a neví, jak postupovat. A pravidla, co dělat při uštknutí, se během posledních let výrazně změnila. Napadení zmijí se dá vyhnout správným chováním v přírodě nebo třeba i vhodným oblečením.

Nejdůležitější je zachovat klid, končetinu nezaškrcovat, ránu vydezinfikovat a jet do nemocnice. "Vůbec se nepokoušíme ránu vypálit nebo vysát! Smyslem první pomoci je zpomalit vstřebábání jedu do organismu," upozornil mluvčí záchranářů Lukáš Humpl.

Podle primářky dětského oddělení Krnovské nemocnice je nejlepší končetinu dát do zvýšené polohy tak, aby poraněná část byla výš. "Můžeme i ledovat," doporučila Marie Žaloudíková.

Příznaky uštknutí se většinou projeví hned nebo během dvanácti hodin. Typická je bolest v místě rány, narůstající otok, zduření uzlin.

Nejohroženější jsou malé děti, alergici nebo senioři. U nich může kousnutí hada skončit i tragicky. V takových případech byste měli vždy zavolat záchranku. "Velmi rychle může postupovat reakce organismu, pokles tlaku, pocení, zrychlená srdeční činnost, tehdy může být člověk ohrožen na životě," varovala Žaloudíková.

V nemocnicích pak lékaři mohou podat protijed. Zmije ale zdravého člověka nezabije, její maximální množství jedu totiž není smrtelné. "Průměrně ročně je to čtyři až řekněme sedm, osm případů, kdy indikujeme podání antiséra po uštknutí," sdělil Valenta. Alergikům ale antisérum nepomůže. Těm se podávají léky na zklidnění reakce.

Uštknutí zmijí je možné se vyhnout vhodným oblečením. Odborníci nedoporučují kraťasy. Do lesa byste měli mít dlouhé kalhoty a na nohách pevnou obuv, třeba i gumáky. Podle záchranářů had v polovině případů člověka jen kousne a jed nepronikne do těla. Přesto byste měli vyhledat lékaře.