14 mrtvých Čechů v Afghanistánu! Zabily je bomby i laviny bahna

Celkem třikrát během posledních tří měsíců se česká jednotka v Afghánistánu stala terčem útoku. Čtyři vojáci zemřeli, sedm jich bylo zraněno. Připomeňte si osudy vojáků, kteří během služby v Afghánistánu přišli o život.

4. května 2007

Nadrotmistr Nikolaj Martynov (*1979), příslušník 4. brigády rychlého nasazení v Chrudimi, zemřel pod lavinou bahna a kamení, když v horách na hlídce vyprošťoval spolu s kolegy za deště zapadlé vojenské vozidlo. Další dva vojáci byli těžce zraněni. In memoriam byl povýšen na podpraporčíka.

17. března 2008

Praporčík Milan Štěrba (*1972), příslušník speciální jednotky vojenské policie, zahynul na jihu Afghánistánu při útoku sebevraha. Dva čeští vojáci byli zraněni, jeden z nich těžce. Při útoku zemřeli také dva Dánové. In memoriam byl povýšen na poručíka.

30. dubna 2008

Rotný Radim Vaculík (*1979), příslušník 102. průzkumného praporu v Prostějově, řídil vozidlo Humvee, které při cestě na základnu Shank v afghánské provincii Lógar najelo na výbušninu. V autě byli další čtyři vojáci. Nadporučík Robert Chudý byl zraněn vážně, další tři vojáci lehce. In memoriam byl povýšen na praporčíka.

31. května 2011

Rotmistr Robert Vyroubal (*1980) zahynul v provincii Vardak, když obrněné vozidlo Iveco, ve kterém seděl, najelo u vesnice Salar na výbušné zařízení. Další dva čeští vojáci byli zraněni. Při nehodě zemřel i afghánský tlumočník. Na památku padlého přejmenovali čeští vojáci v únoru 2013 afghánskou vojenskou základnu Solthan Kheyl na Vyroubal Czech Camp. In memoriam byl povýšen na poručíka.

9. října 2011

Rotmistr Adrian Werner (*1979) byl při útoku na stanoviště COP Salar v provincii Vardak těžce raněn a později převezen zpět do České republiky. Po třech měsících v olomoucké vojenské nemocnici svému zranění podlehl. In memoriam byl povýšen na poručíka.

8. července 2014

Jedná se o prozatím nejhorší útok, co se počtu českých obětí týče. Rotmistr David Beneš (*1986), četař Ivo Klusák (*1980), desátník Libor Ligač (*1981) a desátník Jan Šenkýř (*1975) byli příslušníci strážní roty na základně Bagrám. Při patrole u základny ve vesnici Qalandar Khil v provincii Parván se stali obětí sebevražedného atentátníka, který odpálil improvizovanou výbušninu. Útok se odehrál před místní zdravotnickou klinikou. Při výbuchu zemřeli také dva afghánští policisté a deset civilistů.

Vážně zraněn byl také rotmistr Jaroslav Lieskovan (*1975). Ve vojenské polní nemocnici na základně Bagrám se podrobil čtyřem náročným operacím a byl převezen leteckým speciálem do Česka. O šest dní později zemřel v Ústřední vojenské nemocnici v Praze. Všichni byli in memoriam byl povýšeni do hodnosti štábního praporčíka.

5. srpna 2018

Rotný Martin Marcin (*1982), desátník Kamil Beneš (*1990) a desátník Patrik Štěpánek (*1993) prováděli kontrolu v okolí základny Bagrám a ve městě Čáríkár je napadl sebevražedný útočník. Zraněni byli i americký a dva afghánští vojáci. Pohřbeni byli se státními poctami, ministr je vyznamenal Křížem obrany státu in memoriam. In memoriam byli také povýšen na štábní praporčíky.

22. října 2018

Rotný Tomáš Procházka zemřel na základně Šindánd, když na auto české jednotky zaútočil jeden ze spojeneckých vojáků. Další dva Češi byli zraněni.

Podívejte se na reportáž o Tomáši Procházkovi z Televizních novin: