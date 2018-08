Utopili se chlapci kvůli chaluhám? Svědkyně: Snad nám to odpustí!

Pátrání po dětech trvalo dlouhé hodiny a podle svědků to bylo zejména proto, že zaměstnanci areálu špatně vyhodnotili situaci a nevěnovali ztraceným chlapcům dostatečnou pozornost. Na jejich zmizení sice po nějaké době upozornili rozhlasem, podle lidí ale ani nevyzvali návštěvníky, aby šli z vody ven.

Situace se měla změnit až poté, co za zaměstnanci začalo proudit větší množství lidí a ptát se, jak mohou pomoct. Do kanceláře se vydala i mladá žena, která viděla zoufalou maminku hledající svého chlapce. Celou událostí byla zděšená. "Ptám se paní v kanceláři: volali jste policajty? Několik lidí postává okolo a ptá se na to samé. Paní říká: 'prosímvás, děcka jsou někde na hřišti, nevyvolávejte paniku, to se tady děje furt,'" popsala.

Ženě nečinnost personálu vadila, a tak se vydala sama okolo jezera a ptala se lidí, jestli chlapce někdo neviděl. Její pátrání se však s úspěchem nesetkalo. Když se o několik desítek minut později vrátila ke kanceláři, našla zoufalé rodiče. Na místo neštěstí už tou dobou přijela i záchranka a policie.

Nejdříve nebylo jasné, jestli se chlapci ztratili ve vodě, nebo na břehu, proto vyšetřovatelé pracovali s oběma variantami. Nakonec ale našli potápěči děti v jezeře utonulé.

Personál čelí kritice



Záchranná akce celkově trvala zhruba čtyři hodiny. Podle svědků se ale dalo vše urychlit, jen kdyby zaměstnanci jednali rychleji. "Jsem v šoku celé reakce personálu na situaci, kdy vietnamští rodiče naléhavě prosili o pomoc dlouho předtím, než přijely záchranné týmy... Nebýt těch několika lidí, kteří tlačili na personál, ať něco dělají, kdoví, jak dlouho by to ještě trvalo," nešetřila kritikou mladá žena.

Z celé události je nyní otřesena. "Je mi špatně ze sebe a z lidí kteří jsme tam byli, protože nikoho z nás nenapadlo skočit do vody a začít hledat... Ani před tím, ani potom.... Zkusila to jen jedna z maminek dobu před tím, to jí ale vyvedli ostatní, že potřebuje pomoc, netušíc, proč to dělá. V tu dobu by je možná někdo z bězvědomí ještě probral... Modlím se, aby nám to ti malí chlapečci odpustili...," dodala.

Zabily chlapce chaluhy?

Zmizení chlapců nahlásily zoufalé matky poté, co na jezeře spatřily prázdné plavecké kruhy. Jedna z nich vběhla do vody ve snaze dětem pomoct, sama ale neuměla plavat, a začala se topit. Ven ji vytáhli lidé.

Právě snaha pomáhat přitom měla podle dalšího ze svědků s nejvyšší pravděpodobností stát za smrtí chlapců, jejichž mrtvá těla našli potápěči po několika hodinách. "Když se potápěč vynořil, byl celý zamotaný do chaluh a už kýval, že je má. Kluci se určitě začali topit a do chaluh se zamotali. Myslíme si, že jeden zachraňoval toho druhého a umřeli oba,“ řekl Blesku svědek tragédie.

