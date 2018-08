Utratili nejstarší gorilu v Evropě! Bylo jí 55 let, podívala se do Čech

Gorilu jménem Fritz utratili pracovníci norimberské zoologické zahrady v pondělí. Samec stále slábl, a tak se rozhodli pro radikální krok. Fritz byl nejstarší gorilou v Evropě, bylo mu 55 let.

Fritzův zdravotní stav se rapidně zhoršil v pátek a přes víkend se nelepšil, spíš naopak. V neděli už se samec nemohl téměř hýbat a nepomohlo ani lákání na jeho oblíbenou pochoutku - malinovou marmeládu s tvarohem, píše portál Deutsche Welle.

Zaměstnanci se proto nejdřív rozhodli uzavřít pavilon goril, aby měl Fritz se svou skupinou soukromí. Po víkendu ale bylo jasné, že se jeho stav nezlepší. Nepohyblivého vůdce tlupy proto veterináři uspali, informovala zoo v tiskovém prohlášení.

Fritz se narodil v roce 1963 v Kamerunu, do norimberské zahrady se dostal o sedm let později. Za dobu svého života splodil šest potomků - dvě samice a čtyři samce. Jeho vnoučata a pravnoučata žijí v zoo po celé Evropě.

Samce z Norimberku zapůjčili jen dvakrát. V 80. letech se Fritz dostal do berlínské zoo, poté do Dvora Králové nad Labem. Před rokem vážně onemocněl, poté se zotavil. Podle veterinářů měl výraznou osobnost.

Gorily se v přírodě dožívají 35 až 40 let, v zajetí žijí i přes 50 let. Nejstarší známá gorila byla samice jménem Colo, která zemřela v lednu 2017 v Kolumbusově zoo ve Spojených státech. Bylo jí 60 let.