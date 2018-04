Uvízl ve vaně. Vyhladovělého seniora vytáhli po několika dnech!

Na několik dní uvízl v koupelně pětašedesátiletý senior z Bohumína, který se po koupání nedokázal dostat z vany. Městskou policii zalarmovala jeho opatrovnice poté, co si nevyzvedl týdenní kapesné. Strážníci muže našli nahého a vyhladovělého.

Podivný pocit, že by pětašedesátiletému muži, který žije sám a trpí epilepsií, mohlo jít o život, dostala jeho opatrovnice ze sociálního odboru bohumínské radnice poté, co si muž na radnici nevyzvedl peníze.

"Už se sice několikrát stalo, že si popletl dny v týdnu a pro kapesné se zapomněl zastavit, ale vždy pak dorazil následující den," vysvětlila opatrovnice Eva Nováková portálu iDnes.cz.

Jenže tentokrát muž nepřišel. Navíc podle ní nereagoval ani na to, když domovník opakovaně bušil na dveře jeho bytu. Opatrovnice se proto začala bát o jeho život, měla mu navíc předat léky z neurologie.

Na její popud okamžitě vyrazili na místo strážníci. Tou dobou v bytě hlasitě hrálo rádio. Stačilo ale několik zabouchání na dveře a ozvalo se zoufalé volání o pomoc. Členové městské policie muže vyzvali, ať jim otevře. Brzy však zjistili, že tak jednoduché to nebude. "Řekl, že by rád, ale že je ve vaně a nemůže z ní ven. To už jsme neváhali ani minutu a s pomocí speciálních nástrojů jsme dveře odemkli,“ vysvětlil zasahující strážník Stanislav Lukša.

Muže se nakonec podařilo zachránit, byl ale na dně svých sil. Dezorientovaného a vyhladovělého ho vysvobodili z vany a přivolali mu záchranku. Senior skončil v péči lékařů.