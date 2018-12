Už desátý mrtvý. Protesty ve Francii mají další oběť

Ve Francii zemřel v důsledku protestů tzv. žlutých vest další člověk. V pátek večer narazil řidič v plné rychlosti na okraji Perpignanu do kamionu, jehož řidič vyjednával s účastníky blokády. Lidé, kteří průjezd blokovali, od nehody utekli.

Součástí francouzských protestů takzvaných žlutých vest jsou četné silniční blokády po celé zemi. Bohužel protestující často působí komplikace. V pátek večer kolem 23 hodiny na okraji Perpignanu utrpěl při nehodě šestatřicetiletý řidič těžká zranění, kterým podlehl. V plné rychlosti narazil svým vozem do stojícího kamionu, který zastavil právě kvůli blokádě.

Řidič kamionu na místě zůstal a vyčkal na příjezd policie, lidé, kteří průjezd blokovali, však od nehody utekli. Na místě tragédie zůstaly pouze dvě nebo tři ženy.

Tento víkend se koná již šestá demonstrace Hnutí žlutých vest. Podle webu CNN by se jí mělo zúčastnit až 800 lidí. Protesty budou probíhat především u Versailles a u Paříže. Kvůli protestům bude nasazeno několik stovek policistů. V pátek však ve snaze zastavit protesty francouzský parlament schválil balíček sociálních opatření. Od roku 2019 by se ve Francii neměly danit odměny za přesčasy, finančně by si mělo také polepšit až 70 % francouzských důchodců.

Hnutí žlutých vest vniklo v listopadu 2018 ve Francii, bylo pojmenováno podle reflexních žlutých vest, symbolů hnutí. Lidé protestují proti rostoucím cenám pohonných hmot a bydlení. Podle hnutí vládní daňové reformy příliš dopadají na dělnickou a střední třídu.

Lidé požadují zastavení těchto změn a odstoupení francouzského prezidenta Emmanuela Macrona. Na některých místech přerostly protesty v občanské nepokoje, stavění barikád a rabování.

Podívejte se na reportáž TV Nova z 10. prosince: