"Už je zraněná, tak ji odvez!" Muž napadl partnerku, aby ji ošetřili

Neuvěřitelný případ řešili záchranáři na Benešovsku v polovině září. Na tísňovou linku volal muž, který prý na ulici našel svou přítelkyni opilou. Záchranáři ženu ošetřili, neměla ale žádná zranění nebo jiné zdravotní komplikace.

"Posádka muži sdělila, že kontaktuje policii, neboť potřebuje dechovou zkoušku, ale že je velmi pravděpodobné, že žena zůstane v jeho péči, protože jí nic není a potřebuje jen vystřízlivět," popsala mluvčí záchranářů Petra Effenbergerová.

To muže zřejmě rozčílilo a do ženy hrubě strčil, až hlavou narazila do vitríny a sesunula se k zemi. K záchranářům pak útočník prohodil: "Teď je zraněná, tak ji odvez!" Poté začal do obou zdravotníků strkat, jednoho udeřil do obličeje.

Jednomu ze záchranářů se podařilo držet útočníka stranou, druhý mezitím kontaktoval policii. "Žena po pádu utrpěla poranění v obličeji a po nezbytném ošetření na místě byla přepravena do benešovské nemocnice na oddělení chirurgie," dodala Effenbergerová.

Napadení středočeských záchranářů podle statistik přibývá. Zranění se většinou obejdou bez hospitalizace a trvalých následků. "Posádky ve velké většině případů zvládnou agresivního pacienta samy a věc dál nehlásí. Hlášené případy jsou za rok v řádech jednotek," informovala mluvčí.

Pacienti, kteří na záchranáře zaútočí, jsou prý často opilí nebo pod vlivem drog. Mnohdy nedojde až k fyzickému napadení, zraněný si vystačí s vulgaritami a pliváním. V některých případech jsou agresivní spíše blízcí zraněného člověka než on sám.

Pokud dojde k fyzickému napadení, nejčastěji útočníci užívají pěsti, kopance a kousání. Každým takovým útokem se zabývá policie, obvykle pachatelé dostanou pokutu. Podle záchranářů by pomohlo zvýšit tresty pro agresory.