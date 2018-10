Už můžete surfovat i v metru! Část trasy C pokryla mobilní data

Od úterý 2.10. má pražské metro na trase C v úseku mezi zastávkami Muzeum – Vyšehrad 4G internetové pokrytí. Do konce měsíce má signál pokrýt celou trasu.

Sedm kilometrů dlouhý úsek mezi stanicemi Muzeum a Vyšehrad má nyní datový 4G signál. Pokrytí mobilními daty financují a zajišťují přední čeští operátoři. Na investici se společně dohodly společnosti O2, T-mobile, Vodafone a Cetin. Pokrytí celé trasy C je bude stát zhruba 100 milionů korun, celá trasa měří přes 22 km. Pro komerční využití bude síť spuštěna v polovině listopadu.

"Dopravní podnik hlavního města Prahy usiluje o vybudování komplexní sítě pro telefonování po celé trase metra. Rok 2018 je významným mezníkem díky dohodě s operátory," sdělilo ve své zprávě tiskové oddělení DPP.

Dopravní podnik však požaduje přístup k pohybu SIM karet v metru. Chce tím počítat vytíženost jednotlivých souprav, případně posílit jednotlivé spoje.

Wi-fi síť a je v současné době k dispozici v šesti stanicích metra. "Ještě během podzimu 2018 by měla být wi-fi pokryta i stanice Muzeum. Dopravní podnik hlavního města Prahy počítá s tím, že by mobilní signál měl být rozšířen do všech tunelů metra do konce roku 2019," tvrdí DPP. Na kompletní pokrytí datovou sítí na všech trasách metra si cestující počkají ještě necelé čtyři roky. Dokončeno by mělo být v roce 2022.

Surfování po internetu v metru je v ostatních evropských velkoměstech běžnou záležitostí. Vypadá to, že ani Praha už nebude dlouho zaostávat.