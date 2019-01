Týraní pejsci Marley a Ronny mají nové domovy! Násilníci jsou volní

Zanedlouho to bude rok, co Českem otřásly dva případy surového týrání psů - Marleyho a Ronnyho. Oba pejsci ale dostali šanci na lepší život. Poté, co je s otřesnými zraněními ošetřili veterináři i lidé z útulků, totiž našli nový, milující domov!