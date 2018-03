Užijte si Dubaj bez problémů! Krásné město má svá pravidla

Turisté z celého světa cestují do Dubaje. Je nádherná, navíc je jedním z nejbezpečnějších měst na světě. Hraje zde ale velký význam náboženství a tak je na místě respektovat alespoň základní pravidla islámu.

Před cestou do Dubaje ženy často zvažují oblečení. Neměly by nosit nic vyzývavého, zejména při návštěvě mešit by měly být zahaleny od ramen po kotníky. Především v tradičnějších částech města jim decentní oblečení zajistí méně nežádoucí pozornosti.

Zakázaný je sex na veřejnosti. Stejně tak jsou zakázány jakékoliv projevy homosexuálního chování.

Drogy a alkohol

Drogy jsou zakázané a tresty s nimi související jsou velmi přísné. Alkohol se sice podává v restauracích, barech a klubech, které k tomu mají povolení, ale nesmí se nosit po městě. Pokud budete opilí na veřejnosti, je to trestný čin.

Jestli vás pozvou místní obyvatelé k sobě domů a nabídnou vám tam alkohol, měli byste se ujistit, že má domácnost povolení pro držení alkoholu a jeho soukromou konzumaci.

Pozor na silnicích

Při řízení auta se velkým obloukem vyhněte alkoholu, drogám i vulgárním gestům, za všechny tyto prohřešky můžete skončit za mřížemi.

Několik dalších pravidel

- Je zakázáno fotografovat letiště, vládní budovy, vojenská zařízení nebo jejich zaměstnance. Kromě policie a vojáků by neměly být fotografovány ani místní ženy.



- V mnoha veřejných budovách a kancelářích, existují fronty, ve kterých mohou stát pouze ženy. Také taxíky, které řídí ženy, jsou vyhrazeny výhradně ženským cestujícím. Muži mohou nastoupit pouze tehdy, pokud jsou doprovázeni ženou.



- Turisté by se měli vyhnout tomu, aby se dotkli místního obyvatele z vlastního podnětu, nebo přivítat místního podáním ruky



- Křesťanští turisté by neměli ukazovat symboly a knihy s náboženským obsahem na veřejnost, aby nedošlo k podezření vykonávání misionářství, které je v Emirátech zakázáno. Například křížky by se měly schovat pod oblečení a ukrýt před pohledy ostatních.



- Korán je pro muslimy posvátný, a proto byste měli být opatrní, a nikdy nepokládat jinou knihu nebo dokument na korán. Korán musí vždy zůstat navrchu.



- Nemuslimští turisté by si neměli brát do úst jméno Alláha a proroka Mohameda, natož aby se jim vysmívali nebo používali ve spojení s nadávkami.



- Cestující by se neměli ve Spojených arabských emirátech hlásit k ateismu, se kterým obecně v arabských zemích nemají pochopení.



Spropitné

V Dubaji jsou za spropitné vděční, ale neočekávají ho a neexistují žádná pravidla. Jeho výše záleží především na osobním rozhodnutí.

Přestože většina restaurací má dole na jídelním lístku poznámku, že daň a poplatek za službu (neboli spropitné) jsou již zahrnuty v účtu, je stále běžné, že lidé v restauracích v Dubaji dávají obsluze spropitné.

Běžná je částka ve výši 10–15 %, ale záleží to na kvalitě služby. Většinou postačí zaokrouhlení výše účtu na nejbližší celé číslo. Hlavně je důležité se chovat k personálu s respektem. Lidé dávají obvykle spropitné i taxikářům, jejichž služby jsou v Dubaji levné.