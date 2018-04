Užijte si jaro s výrobky z La Formaggeria Gran Moravia

Na jaře se spousta z nás opět dostává do formy. Po zimním období plném vydatných jídel si organismus žádá něco lehčího. Přijďte vyzkoušet jedinečné sýry a mléčné výrobky z litovelské sýrárny do prodejen řetězce La Formaggeria Gran Moravia.

Prodejny patří česko-italské sýrárně Brazzale Moravia, která staví na italských zkušenostech a technologii a na vysoké kvalitě moravského mléka.





Zdroj: oficiální zdroj

Na jarní očistu se skvěle hodí přírodní zákys nebo syrovátka. Kdo si tolik nehlídá štíhlou linii, může zvolit varianty ochucené ovocem či pravou vanilkou. Kromě nich se v sýrárně vyrábí také čerstvé a polotvrdé sýry, jogurty či tvaroh, které tvoří produktovou řadu „ Přímo z naší sýrárny “. Vyzkoušejte královnu této řady, nízkotučnou ricottu podle italské receptury, která se výborně hodí jak na slano, tak na sladko. Vytvoříte z ní lahodné pomazánky, náplň do těstovin, slané záviny i sladké dezerty. Spolu s dalšími výrobky řady „Přímo z naší sýrárny“ je k dostání exkluzivně právě v podnikových prodejnách, kam jsou čerstvé produkty dodávány do speciální bílé lednice, jednoho z nejoblíbenějších míst prodejen.Prodejny La Formaggeria Gran Moravia najdete už v osmi městech po celé České republice, hned devět v Praze (v létě k nim přibude desátá), další pak v ostatních krajských městech. Všechny výrobky litovelské sýrárny tak nyní můžete vyzkoušet i vy, personál vám ochotně poradí s výběrem a doporučí, jak si je co nejlépe vychutnat. Vybírat můžete také z bohaté nabídky sýrů dodávaných italskými výrobci, nechybí sýry ovčí a kozí nebo sýrové speciality, jako jsou sýry zrající ve vínu či typické regionální sýry z italských horských salaší. Jejich autentické chutě si můžete užít v příjemném prostředí prodejen, kde jsou samozřejmostí ochutnávky a dokonalý servis krájení a balení sýrů dle konkrétního přání zákazníka.Začíná grilovací sezóna, tak proč si ji nezpestřit sýry z La Formaggeria Gran Moravia, některé se pro to hodí přímo skvěle. Vynikající na gril je třeba giuncata, italský sýr, který sýrárna vyrábí ve variantě přírodní a ochucené. Vyhledávaná je celoročně varianta s rukolou, na jaře pak také sezónní giuncata s medvědím česnekem, unikátní svou chutí i ojedinělostí na trhu. Dalšími lahodnými sýry, kterými oživíte vaše grilování, jsou pařené italské sýry provolone či scamorza, taktéž neodmyslitelná součást sortimentu prodejen. Kromě sýrů si tu ale vyberete i řadu dalších italských specialit na váš gril. Vedle pšeničných placek piadine a řady omáček a pest se hitem tohoto léta bezpochyby stane italská klobáska salsiccia, ke které můžete s přáteli popíjet lahodné italské Prosecco či Lambrusco.A pokud si nevíte rady s dárkem pro blízké či přátele, i s tím vám v La Formaggeria Gran Moravia ochotně poradí a připraví dárkový balíček šitý doslova na míru. Navštivte některou z podnikových prodejen litovelské sýrárny Brazzale Moravia a prožijte jedinečný chuťový zážitek.